Aç Kurtlar Köye İndi - Son Dakika
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Aç Kurtlar Köye İndi

Düzce'de yiyecek bulamayan kurtlar köyde görüntülendi, yetkililer inceleme yapacak.

27.02.2025 19:03
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Aç kalan kurtlar köye indi

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çetin kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtlar köye indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakoca'da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köy bölgelerine yöneldi. Kurugöl köyünde ise kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Aç kalan yaban hayvanları, yiyecek arayışıyla köye kadar geldi.

Bölgede evi bulunan Dursun Kara'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kurdun ev çevresinde kar altında ve etrafta yiyecek aradığı anlar net bir şekilde görüldü. Kara, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

Yetkililer, bölgede inceleme yapacaklarını ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

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