Köye inen aç tilkiyi vatandaş eliyle besledi
NİĞDE - Doğal yaşam alanında yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.
Niğde'nin Karanlıkdere Köyü'nde aç kalan bir tilki, gece saatlerinde yiyecek bulmak umuduyla evlerin çevresine indi. Tilkinin çaresizliğine kayıtsız kalamayan köy sakinlerinden biri, hayvana kendi elleriyle yiyecek yedirdi.
Tilkinin insanlara yaklaşması ve beslenme anları ise böyle kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Aç Tilkiye Köylülerden Yardım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?