Aç Tilkiye Köylülerden Yardım

Köye inen aç tilkiyi vatandaş eliyle besledi

NİĞDE - Doğal yaşam alanında yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerinde görüntülendi.

Niğde'nin Karanlıkdere Köyü'nde aç kalan bir tilki, gece saatlerinde yiyecek bulmak umuduyla evlerin çevresine indi. Tilkinin çaresizliğine kayıtsız kalamayan köy sakinlerinden biri, hayvana kendi elleriyle yiyecek yedirdi.

Tilkinin insanlara yaklaşması ve beslenme anları ise böyle kaydedildi.