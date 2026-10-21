Acar Ünlü, Marmaris'in 2027 turizm hedefini 'Dört Mevsim' olarak açıkladı - Son Dakika
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Acar Ünlü, Marmaris'in 2027 turizm hedefini 'Dört Mevsim' olarak açıkladı

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Acar Ünlü, Marmaris\'in 2027 turizm hedefini \'Dört Mevsim\' olarak açıkladı
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla'daki toplantıda 2027 sezonuna 'Dört Mevsim Marmaris' temasıyla hazırlandıklarını söyledi. Ünlü, hedefin sezonu uzatıp ziyaretçi başına katma değeri, yerel ekonomiye katkıyı ve doğal değerleri koruyan destinasyon modeli olduğunu belirtti.

(MUĞLA) - Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2027 turizm sezonuna "Dört Mevsim Marmaris" temasıyla hazırlandıklarını belirterek, "Marmaris'in önümüzdeki dönemde temel hedefi yalnızca daha fazla turist ağırlamak değil; sezonu uzatan, ziyaretçi başına katma değeri artıran, yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlayan ve doğal değerlerini koruyan bir destinasyon modeline geçmek" dedi.

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen İl Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, 2026 turizm sezonu değerlendirilirken 2027 yılına ilişkin beklentiler, öncelikler ve hedefler görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, TGA Ülke Pazarlama Direktörü Alican Demir, TGA Ege Bölge Temsilcisi Ercan Torunoğulları, TGA yöneticileri, Muğla bölgesindeki oda temsilcileri ve turizmciler katıldı.

Toplantıda Marmaris'in turizm potansiyeline ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünlü, şunları söyledi:

"HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER"

"Marmaris'in önümüzdeki dönemde temel hedefi yalnızca daha fazla turist ağırlamak değil; sezonu uzatan, ziyaretçi başına katma değeri artıran, yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlayan ve doğal değerlerini koruyan bir destinasyon modeline geçmektir. Biz belediye olarak bunun kurumsal ve stratejik altyapısını oluşturmaya başladık. Şimdi bu yaklaşımı TGA ile birlikte somut bir tanıtım ve pazarlama programına dönüştürmek istiyoruz."

Otellerde 15 Haziran–30 Eylül döneminde yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranları görülmesine rağmen gelir ve karlılıkta gerileme yaşandığına dikkati çeken Ünlü, İngiltere pazarındaki kayıpların iç turizmle kısmen telafi edildiğini belirtti. Turizmde başarıyı yalnızca doluluk oranlarıyla ölçmenin yeterli olmadığını ifade eden Ünlü, hedef pazarların çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"DOLULUK TEK BAŞINA BAŞARI GÖSTERGESİ DEĞİL"

"Doluluk tek başına başarı göstergesi değil. Turistin destinasyonda yaptığı harcama, işletmelerin karlılığı ve turizm gelirinin kent ekonomisine dağılımı önem kazanıyor. İngiltere pazarına yüksek bağımlılık kırılganlık yaratıyor. İngiltere stratejik pazarımız olmaya devam ederken Almanya, Polonya, Avusturya ve diğer potansiyel pazarlarda çeşitlenmeye ihtiyaç var. 2026'nın bize Marmaris'in talep yaratma kapasitesinden ziyade turizmin ekonomik değerini ve yıl içindeki dağılımını güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu daha net gösterdiğini söyleyebiliriz."

2027 turizm sezonuna "Dört Mevsim Marmaris" temasıyla hazırlandıklarını belirten Ünlü, sezonun başlangıç ve bitiş dönemlerinde hareketliliği artıracak, farklı ziyaretçi gruplarına hitap edecek ortak tanıtım çalışmalarının önemine değindi.

"DİĞER AVRUPA PAZARLARINA YÖNELELİM"

TGA ile iş birliği içinde özellikle nisan-mayıs ve ekim-kasım dönemlerine odaklanan bir pazarlama programı hazırlanmasını öneren Ünlü, gastronomi, doğa yürüyüşleri, bisiklet, yelken, kültür ve köy deneyimlerinin mevsimlere ve hedef pazarlara göre tanıtılmasını istedi. Ünlü, "İngiltere'yi korurken özellikle emekli ve aktif ileri yaş grupları için Avusturya, Almanya ve diğer Avrupa pazarlarına yönelelim" dedi.

MARMARİS'İN MARKA VİZYONU ULUSLARARASI TANITIMLA BULUŞACAK

Marmaris'te yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen katılımcı kent markalaşması çalışmalarıyla oluşturulan ortak vizyonun, TGA'nın Muğla tanıtım faaliyetleriyle bütünleştirilmesini hedeflediklerini belirten Ünlü, ilçenin uluslararası tanıtımında farklı turizm deneyimlerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Ünlü, kurumlar arası iş birliğiyle Marmaris'in turizm sezonunu yıl geneline yaymayı, farklı pazarlardan daha nitelikli ziyaretçiler çekmeyi ve turizm gelirinin kent ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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