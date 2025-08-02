Acarlar Longozu: Doğanın Harikası - Son Dakika
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Acarlar Longozu: Doğanın Harikası

02.08.2025 11:14
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Sakarya'daki Acarlar Longozu, zengin bitki ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu, göçmen kuşları, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, piknik alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, dalgıç türleri, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek, sülün, çulluk, yaban ördeği, deniz ve balık kartalları gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşun barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna, kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle sabah saatlerinde açan, akşama doğru kapanan nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longozda, dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu yanında göl soğanları, su menekşesi gibi endemik türler de yer alıyor.

Birinci derece sit alanı olarak korunan longoza gelen ziyaretçiler, 1250 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yollarında bitki ve kuş türlerini gözlemleyebiliyor, doğal güzellikleri keşfetme fırsatı yakalıyor.

Deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ziyaretçiler, son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenen yürüme yollarının yanı sıra köprülerden geçerek ormanda gezinme imkanı buluyor. Dinlenme alanlarında soluklanan ziyaretçiler, doğayla baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

"Longoz tarif edilemez, yaşanır"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Acarlar Longozu tesisinin müdürü Samet Soytürk, AA muhabirine, longozu geçen yıl 276 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bu yılın sonuna kadar ise 400-500 bin kişinin ziyaret etmesini öngördüklerini söyledi.

Soytürk, ziyaretçileri longozun girişinde yöresel ürünler bölümü, restoran, yürüyüş parkuruyla karşıladıklarını ifade ederek, "Tek parça olması dolayısıyla dünyada ikinci, Türkiye'de tek olan Acarlar Longozumuz her mevsim ayrı güzel. Bu mevsimde farklı tonlarda 12 kilometre boyunca sağlı sollu nilüfer çiçeklerimiz var. Muhteşem görsel sunuyor. Sadece çiçeklerimiz değil, burası kışın 200'den fazla tespit edilen kanatlı hayvanın göç noktası. Belli sürelerde kuluçka döneminde kalıp tekrar göç ediyorlar. Yani longoz tarif edilemez, yaşanır." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin geldiğini, özellikle son 4-5 aydır yurt dışındaki acentelerden de taleplerin arttığını aktaran Soytürk, longoza ilginin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Soytürk, ziyaretçilerin doğal güzelliklerden etkilendiğini anlatarak, "Burada gördükleri, internetten gördüklerinden daha güzel çıkınca şaşırıyorlar tabii. Bu da hizmetle, kaliteyle alakalı. Bu anlamda biz de gururluyuz, daha da üstüne koymak için mücadele ediyoruz." dedi.

Yürüyüş yolunu 1250 metreden 3 bin metreye çıkarmak için proje hazırlandığını bildiren Soytürk, "Longoz, görüntüsüyle her anlamda daha da farklı boyut kazanacak. Misafirlerimizin dışarıdan yemek getirip yiyebileceği piknik alanlarımız, ayrıca yürüyüş parkurumuzda muhteşem manzaralar var. Fotoğraf çekilebilecek nilüferler, farklı kuş türleri, farklı yılanlar, kaplumbağalar var. Bunun haricinde parkurumuzda dinlenme alanları, kitap okuma etkinliği yapılabilecek alanımız da var. Yürüyüşten döndüklerinde misafirlerimizin yüzündeki tebessümü görünce bizler de onlar kadar mutlu oluyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda bu hizmetin kat kat üstüne koymak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Harika ötesi bir doğa"

Eskişehir'den gelen Yüksel Aşkın da longozda yürüyüş yaptığını ve beğendiğini dile getirerek, "Tabiat harikası bitkiler gördüm. Hayvanlardan karabatakları gördük. Burası çok güzel. Halka sunulmuş ve çocuklara deneyim sağlayacak güzel bir hizmet. Özellikle nilüferleri, çiçekleri çok güzel. Görsel şölen." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Arzu Erkan ise longozdan etkilendiğini belirterek, "Muhteşem ötesi bir doğa. Orman yolunda yürüyeceğimizi, köprülerden geçeceğimizi hiç düşünmemiştim. Nilüferler de çok güzel. İlk kez nilüfer gördüm, fotoğraflarını internetten, sosyal medyadan görmüştüm ama canlısını görmemiştim. Çok güzeller. Harika ötesi bir doğa. Kesinlikle tekrar gelmek isterim." dedi.

Ankara'dan Karasu'ya atanan özel eğitim öğretmeni Kübra Çelikağı, ilçenin denizini ve doğasını çok beğendiğini kaydederek, "Acarlar Longozu, bitki çeşitliliği açısından çok güzel bir yer. Nilüferler, çeşitli kuş ve endemik bitki türleri var. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ankara'dan misafirlerim var, hep birlikte burayı gezmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Bursa'da sınıf öğretmenliği yapan Seyide Portu da yaz tatili dolayısıyla arkadaşının yanına gezmeye geldiğini, longozda kahvaltı yapıp çevreyi gezdiklerini anlatarak, "Aileler için güzel bir yer. Ben de sonraki yaz ailemi ya da arkadaşlarımı getirmek isterim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acarlar Longozu: Doğanın Harikası - Son Dakika

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