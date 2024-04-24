Acıgöl Devlet Hastanesinde sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Acıgöl Devlet Hastanesinde sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Acıgöl Devlet Hastanesinde sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Acıgöl Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hastane personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitimde madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı ve katılımcılara broşür dağıtıldı.

24.04.2024 15:58
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sağlık personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eğitim faaliyetleri kapsamında Acıgöl Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hastane personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Sunumda madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgilendirme yapılıp, katılımcılara broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Nevşehir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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