Acil Yardım Tatbikatı Ardahan'da Gerçekleşti

Ardahan Üniversitesi'nce, "İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İnsani Bilimler Fakültesi bahçesinde düzenlenen tatbikat, 12 farklı ilden yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Projesince desteklenen tatbikatta, senaryo gereği hava saldırısında yangın ve yaralılara müdahale edildi.

Ardahan Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın önceden planlandığını söyledi.

Tatbikatı başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aslan, "Öğrencilerimiz yangına müdahale, araçta kurtarma, tıbbi müdahale gibi faaliyetleri gerçekleştirdi. Buraya 12 ilden farklı ekipler getirebildik. Öğrencilerimize uzun süre bu deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Deneyimleyemediğimiz şeyleri sahada rutin bir şekilde yapmak çok çok önemli. Sahada öğrencilerimizi kriz durumuna hazırlıyoruz. En büyük misyonumuz bu." dedi.

Tatbikatı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, diğer ilgililer ve öğrenciler izledi.