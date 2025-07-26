Acıpayam\'da 7 Hektar Alan Yandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar alan zarar gördü.

Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarıyla, bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, dün saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 7 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor.