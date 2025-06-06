Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Volkan İyem (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İyem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Acıpayam'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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