Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Acıpayam'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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