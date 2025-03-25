Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

(ANKARA) - Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna göre, açlık sınırı martta 25 bin 720, yoksulluk sınırı ise 78 bin 230 liraya yükseldi.

Konfederasyon, AR-GE birimi KAMU-AR'ın dört kişilik ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da "yoksunluk hissi çekmeden" karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı araştırmanın Mart 2025 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre açlık sınırı martta, önceki aya göre bin 516 lira artarak 25 bin 720 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 889 lira artışla 78 bin 230 lira olarak hesaplandı.

Mart 2025 itibariyle son 12 ayda açlık sınırı 5 bin 628 lira, yoksulluk sınırı ise 20 bin 950 lira arttı.

"Açlık sınırı, asgari ücretin 3 bin 622 lira üzerinde"

Konfederasyonun bülteninde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Açlık sınırı yılın ilk üç ayında toplam 2 bin 470 lira arttı ve daha üçüncü ayda 2025 yılının tamamında uygulanacak olan 22 bin 104 liralık asgari ücretin 3 bin 622 lira üzerine çıktı. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 26 günlük beslenme harcamasını karşılıyor. Yeni asgari ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor. Buna göre ailede iki kişinin asgari ücretle çalışarak kazanacağı ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Bu yıl 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor."

" Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için (et, balık, yumurta) aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı martta bir önceki aya göre 810 lira, yıllık olarak ise bin 908 lira artarak 7 bin 648 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmedi, geçen yıla göre ise 76 liralık artışla 487 lira oldu. Martta 13 lira azalarak 5 bin 313 liraya inen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise bin 7 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 230 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 254 lira artarak 2 bin 421 lira oldu. Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 514 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 966 lira artarak 3 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama martta 49 lira azalarak 2 bin 123 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları bir lira artarak 986 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 17 liralık artışla 589 liraya yükseldi. Şeker, bal, pekmez, reçel harcaması önceki aya göre 22 lira artarak bin 806 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 14 lira azalarak 591 liraya indi.

Yoksulluk sınırının detayları

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mart 2025 itibariyle 78 bin 230 liraya tırmandı. Yoksulluk sınırında martta 2 bin 889 liralık, yılın ilk çeyreğinde 7 bin 182 liralık ve son 12 aylık dönemde ise 20 bin 950 liralık artış oldu."