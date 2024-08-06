Açtığı pankart işe yaradı; artık işine kimse karışmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Açtığı pankart işe yaradı; artık işine kimse karışmıyor

Kırşehir'de işine karışanlara tepki gösteren bir esnaf, yazdığı pankartın olumlu sonuçlarını görerek tepkisini kaldırdı. İnsanların olumlu geri dönüşleri ve özür dilemeleri, esnafın bireysel tepkisinin doğru olduğunu gösterdi.

06.08.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açtığı pankart işe yaradı; artık işine kimse karışmıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, işine karışanlara dükkanına astığı yazıyla bireysel tepki veren ve 'işine karışılmamasını' isteyen esnaf, tepkisinin olumlu sonuçlarını aldı ve yazdığı yazıyı kaldırdı.

Kırşehir'de vatandaşların işlerine karışmasına tepki olarak dükkanının önüne "hayvanlar niye güneşte, gölgede, sıcakta, soğukta, sulu, susuz, yemli, yemsiz' demeyin. Her şeyin farkındayız, merak etmeyin. Sonuçta bu bizim işimiz, siz kendi işinize bakın. Güneşe koysak 'niye güneşte', gölgeye koysak 'neden gölgede' diyorsunuz. Bu işi sizden öğrenecek değiliz" yazılı pankart ile tepki gösteren petshop sahibi Yunus Emre Koçak'ın mücadelesi sonuç verdi. İnsanların olumlu geri dönüşleri sonrası yazıyı kaldıran ve bireysel gösterdiği tepkinin olumlu sonuçlarını aldığını söyleyen Koçak, "Halkımız olumlu tepkiler verdi. Önceden olumsuz tepki veren ve işi bilmeden konuşan insanlar ise gelerek özür diledi. Bu durum tepkimin doğru olduğunu gösterdi ve hoşuma gitti" dedi.

Tepkisinin olumlu sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadığını aktaran Koçak; "Ben Ahi esnafı olarak bireysel tepki gösterdim ve olumlu sonuçlar aldım. Şimdi herkes kendi işine bakıyor. Hayvan beslemeyi bakmayı bilen ve bilmeyen insanlarda tepkim sonrası işimize karışmamış oluyor. İnsanlar biliyorlar burada amacımız hayvan satışı yapmak değil bireysel olarak birçok insanın hayvan korkusunu yendim. Tepkim sonrasında yaşadığım her şey olumlu oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açtığı pankart işe yaradı; artık işine kimse karışmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:52 ABD’de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi ABD'de 3 aylık bebek, pitbull saldırısında feci şekilde can verdi
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
19:46 İsrailli bakan Katz’ın paylaşımına CHP’den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan’ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 00:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Açtığı pankart işe yaradı; artık işine kimse karışmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement