Acun Ilıcalı'ya Yasadışı Bahis Soruşturması

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Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.