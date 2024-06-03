Adalar Belediye Başkanı: Adalar'daki Binaların Yüzde 80'i Sağlam Değil - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkanı: Adalar'daki Binaların Yüzde 80'i Sağlam Değil

Adalar Belediye Başkanı: Adalar\'daki Binaların Yüzde 80\'i Sağlam Değil

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar'daki binaların yüzde 80'inin sağlam olmadığını belirtti. Akpolat, Adalar Belediyesi Meclis toplantısında yapılan görüşmelerde, Kınalıada'daki bir taşınmazın tahsis talebinin oy çokluğuyla kabul edildiğini ve Adalar'daki planlama sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca, Akpolat deprem gerçeğiyle ilgili uyarılarda bulunarak, Ada'daki binaların da sağlamlık sorunu olduğunu vurguladı.

03.06.2024 16:28
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar'daki binaların yüzde 80'inin sağlam olmadığını söyledi.

Adalar Belediyesi Meclis toplantısı, Akpolat başkanlığında Burgazada'daki bir kafede yapıldı.

Toplantıda, Kınalıada'daki bir taşınmazda, inşaat atıkları, mobilya, kanepe, beyaz eşya ve kaba atıklar için Katı Atık Aktarma İstasyonu tahsis talebi görüşüldü.

AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği tahsis talebi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca görevlendirme ve tahsis konusunda maddeler de görüşüldü.

Meclis toplantısının ardından Akpolat ve Meclis üyeleri, toplantıyı izleyen vatandaşın sorunlarını, şikayetlerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Adalar'daki planlarla ilgili bir şikayet hakkında konuşan Akpolat, ilçenin plansızlıktan dolayı bu halde olduğunu söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir anda dolan, bir anda boşalan Adalar gibi metrekaresi çok küçük bir yer olmadığını anlatan Akpolat, "Adalar, artık bunu kaldırmıyor. Buraya gelecek ziyaretçilerin planlanması lazım. Çok yoğun... Bayramlarda özellikle ücretsiz olması sebebiyle vatandaşların, memleketlerine 9 günlük tatilde gidecek bütçesi olmadığından buraya geliyorlar." dedi.

Adalar'da yoğunluktan dolayı vatandaşların piknik yapamayıp eşler arasında kavga ederek ilçeden ayrıldıklarını ifade eden Akpolat, "Hep söylüyorum bunu. Çünkü Ada'nın yüz ölçümü belli, metrekaresi belli... Ormanlar kapanıyor. Eziyet haline dönüşüyor. Bizim açımızdan Ada'da yaşayanlar, evinden çıkamıyor. Onlar açısından sabahın erken saatlerinde yükleniyorlar, gelip burada piknik yapmadan geri dönüyorlar. Bu ciddi sorun." diye konuştu.

Akpolat, yapılacak plan çalışmasıyla bu sorunların giderileceğini belirtti.

"Zannetmeyin ki Ada'daki binalar da çok sağlam"

Küçükçekmece'de dün çöken binadan bahseden Akpolat, şunları kaydetti:

"Bir de deprem gerçeği. Dün Küçükçekmece'de binanın yıkımını yaşadık. Zannetmeyin ki Ada'daki binalar da çok sağlam. Yüzde 80'i inanın test yaptırsın, bir tanesi sağlam çıkmaz. Buradan net söylüyorum. Her an olacakmış gibi bizim deprem gerçeğimiz var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalar Belediye Başkanı: Adalar'daki Binaların Yüzde 80'i Sağlam Değil - Son Dakika

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