Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir\'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Kazanın bütün detayları incelenecek.

25.12.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Soruşturması nasıl neticelendi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde adliyemizin, cumhuriyet savcılarımızın inceleyeceği konular." dedi.

Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tunç, bir gazetecinin dün patlama yaşanan mühimmat fabrikasında daha önce de bir patlama yaşandığına yönelik sorusunu cevapladı.

Tunç, "Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Soruşturması nasıl neticelendi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde adliyemizin, cumhuriyet savcılarımızın inceleyeceği konular." ifadesini kullandı.

Hastane ziyaretinin öncesinde patlamada hayatını kaybedenlerin cenazesine katıldıklarına değinen Tunç, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın, burada canlarımız gitti. Bakan arkadaşlarımız ve milletvekillerimizle beraber ikindide de yine cenaze namazlarında beraber olacağız. Vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Gencecik insanlar gerçekten yüreğimiz dağlanıyor. Çok üzülüyoruz. Bundan sonra bu tür kazaların olmaması ve bu konuda caydırıcı önlemlerin alınması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili yapılması gereken neler varsa bunları yapmak gerekiyor."

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlama ve bugün okul servisinin karıştığı kazayla ilgili kararlılığının ve talimatlarının olduğunu aktardı.

Bir başka gazetecinin, gözaltına alınanların kim olduğunu sorması üzerine Tunç, şunları kaydetti:

"Şu anda ifadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımızın özellikle bu iş yerinin oradaki sorumlularıyla alakalı olarak, orada çalışanlarla, iş güvenliği önlemlerini almakla, bölüm sorumlularıyla, fabrikanın yönetimiyle ilgili tüm bunları değerlendirecek olan savcılarımız. Dolayısıyla şu anda gözaltı işlemleri ve ifade işlemleri devam ediyor. Hep beraber bu süreci takip edeceğiz."

Okul servisiyle tırın çarpıştığı kazaya ilişkin adli soruşturma

Bakan Tunç, Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan 28 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini anlattı.

Kazada yaralanan öğrencilerden 5'inin yoğun bakımda olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

"Servisteki 21 öğrencimizin de durumları iyi. Biraz önce sayın bakanlarımızla beraber ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tedavileri, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Doktorlardan da bilgiler aldık. Yaralı 2 de yetişkin var. Servis şoförü ve serviste rehber olarak görevli olan otobüsün sahibi. Onların da tedavisi devam ediyor. Bununla ilgili olarak da adli soruşturma başlamış durumda. Adli soruşturma neticesinde kusuru olanlarla ilgili olarak da cumhuriyet savcılarımız gereğini elbette ki yapacaklardır."

Tunç, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Güncel, Karesi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
20:47 Eric Trump da paylaştı Bir ülke alarma geçti Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.