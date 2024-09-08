Denetimli Serbestlikle Okul Yenilemeleri

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu yıl 460 okulun tamirat ve tadilat çalışmasının, cezalarını infaz ederken toplum yararına işlerde görev alan denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kamu yararına çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin ceza infazını denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Çeşitli kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında yükümlüler hem meslek sahibi oluyor hem de kamu yararına çalışmalara katılıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamu yararına çalışma uygulamasıyla yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanmasını hedeflediklerini kaydederek, uygulamayla yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, meslek edinmesi ve kendi işini kurmasının amaçlandığını vurguladı.

Bakan Tunç, kamu yararına çalışma sürecinde kurumlardan olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, ağaç¸ dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, kütüphane ve arşiv çalışmaları, boya, tamirat, tadilat, temizlik gibi hizmetlerin Türkiye genelinde eş zamanlı belirli bir program çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Çocukların okullarda bulunmadığı tatil dönemlerinde, denetimli serbestlik yükümlülerin okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Yaz döneminde ülke genelinde toplam 207 okulun badana ve boya işlemleri, 249 okulun çevre düzenlemesi, temizlik ve bakımı, masa ve sıraların tamirat ve tadilatı, 4 okulun ise yeni bir binaya taşınma işlemi denetimli serbestlik müdürlükleri koordinesinde yükümlüler tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

"Deneyim kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Hukuk devletinin temel amacının adaletin tecellisi olduğuna dikkati çeken Tunç, suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de yeniden topluma kazandırılmasının ceza adaletinin temeli olduğunu ifade etti.

Tunç, "Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesi ve mesleki deneyim kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.