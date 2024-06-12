Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldiklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldiklerini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının sona yaklaştığını ve görüşleri aldıklarını belirtti. Ayrıca, İnsan Hakları Eylem Planı'nın da sonuna geldiklerini ifade etti. Tunç, ceza infaz sistemine ilişkin yapılan düzenlemeler ve cezaevlerindeki eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

12.06.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda; "2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının sonuna doğru geliyoruz, görüşlerini aldık.  Uygulamadan kaynaklanan görüşleri aldık, vatandaşlardan gelen birçok problemi ihtiva edecek ve milletvekillerimizin gündeme getirdiği sorularla, Meclisteki konuşmalarla gündeme getirdiği birçok hususu değerlendirdik ve Yargı Reformu Strateji Belgemiz de 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak. Yine İnsan Hakları Eylem Planı da 2004-2028'i kapsayacak üçüncü eylem planımızında sonuna geldik" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bugün "Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi" uygulamasını ele almak üzere Komisyon Başkanı Derya Yanık başkanlığında toplandı. Yanık, "28. dönem itibarıyla komisyonumuza 3 bin 816 başvuru yapılmış 615'i bugün konuşacağımız konuya ilişkin hasta tutuklu ve hükümlerin sağlık koşulları ve sağlığa erişimi başlığında tasnif edilebilir. Dolayısıyla, konunun önemine binaen burada sizlerle bu konuyu Sayın Bakanımızdan ve Bakanlık bürokrasisinden dinlemek istedik" dedi.

Yanık'ın konuşmasının ardından söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonunun 35 yıldır çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yurt dışında yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili de komisyon geçmişte rapor hazırladı. Bu anlamda Meclis'imiz ülke içinde ve ülke dışında hak ihlalleriyle ilgili olarak çalışma yaptı. 1990 yılından bu yana TBMM'de İnsan Hakları'nın kurulması gözetimi denetimi anlamında faaliyetler gerçekleştirilen komisyonumuz" dedi.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldik"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun yürütme alanında uygulamanın ilerletilmesi için taleplere açık olduklarını söyleyen Tunç, şunları söyledi:

"2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının sonuna doğru geliyoruz, görüşlerini aldık.  Uygulamadan kaynaklanan görüşleri aldık, vatandaşlardan gelen birçok problemi ihtiva edecek ve milletvekillerimizin gündeme getirdiği sorularla, Meclis'teki konuşmalarla gündeme getirdiği birçok hususu değerlendirdik ve Yargı Reformu Strateji Belgemiz de 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak. Yine İnsan Hakları Eylem Planı da 2004-2028'i kapsayacak. Üçüncü Eylem Planımızın da sonuna geldik. Yani yaz döneminin sonunda Meclis'in yeni yasama yılı açıldığında da bunları Sayın Cumhurbaşkanı kişi hak ve özgürlüğün, kişi güvenliğiyle ilgili ceza kanunlarımızda, ceza mahkemelerimizde, ceza infaz sistemimizde de çok önemli düzenlemeler yaptık. Bunlardan biri lekelenmeme hakkıydı. Bir ihbar neticesinde mutlaka kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyordu. Bu da kişiyi takip eden lekeleyen bir durumdu. 2017'den bu yana 1 milyon 84 bin kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu da 1 milyondan fazla kişinin lekelenmeme hakkının korunduğunu gösteriyor."

Tunç "İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevini kapattık, fiziki altyapıyı güçlendirdik. Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim faaliyetleri önemli. Şu anda cezaevlerinde, cezaevine girerken 800 civarında daha hiç okumayan, şu anda 65 bine yakın ana sınıfından lisesine, üniversitesine varıncaya kadar eğitim gören kişiler var, cezaevinde barındırılan kişiler var" dedi.

Kaynak: ANKA

Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İnsan Hakları Eylem Planı, Yılmaz Tunç, İnceleme, Yargı, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldiklerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:23:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldiklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement