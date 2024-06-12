Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldiklerini açıkladı

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(TBMM)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda; "2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının sonuna doğru geliyoruz, görüşlerini aldık. Uygulamadan kaynaklanan görüşleri aldık, vatandaşlardan gelen birçok problemi ihtiva edecek ve milletvekillerimizin gündeme getirdiği sorularla, Meclisteki konuşmalarla gündeme getirdiği birçok hususu değerlendirdik ve Yargı Reformu Strateji Belgemiz de 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak. Yine İnsan Hakları Eylem Planı da 2004-2028'i kapsayacak üçüncü eylem planımızında sonuna geldik" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bugün "Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi" uygulamasını ele almak üzere Komisyon Başkanı Derya Yanık başkanlığında toplandı. Yanık, "28. dönem itibarıyla komisyonumuza 3 bin 816 başvuru yapılmış 615'i bugün konuşacağımız konuya ilişkin hasta tutuklu ve hükümlerin sağlık koşulları ve sağlığa erişimi başlığında tasnif edilebilir. Dolayısıyla, konunun önemine binaen burada sizlerle bu konuyu Sayın Bakanımızdan ve Bakanlık bürokrasisinden dinlemek istedik" dedi.

Yanık'ın konuşmasının ardından söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonunun 35 yıldır çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yurt dışında yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili de komisyon geçmişte rapor hazırladı. Bu anlamda Meclis'imiz ülke içinde ve ülke dışında hak ihlalleriyle ilgili olarak çalışma yaptı. 1990 yılından bu yana TBMM'de İnsan Hakları'nın kurulması gözetimi denetimi anlamında faaliyetler gerçekleştirilen komisyonumuz" dedi.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sonuna geldik"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun yürütme alanında uygulamanın ilerletilmesi için taleplere açık olduklarını söyleyen Tunç, şunları söyledi:

"2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının sonuna doğru geliyoruz, görüşlerini aldık. Uygulamadan kaynaklanan görüşleri aldık, vatandaşlardan gelen birçok problemi ihtiva edecek ve milletvekillerimizin gündeme getirdiği sorularla, Meclis'teki konuşmalarla gündeme getirdiği birçok hususu değerlendirdik ve Yargı Reformu Strateji Belgemiz de 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak. Yine İnsan Hakları Eylem Planı da 2004-2028'i kapsayacak. Üçüncü Eylem Planımızın da sonuna geldik. Yani yaz döneminin sonunda Meclis'in yeni yasama yılı açıldığında da bunları Sayın Cumhurbaşkanı kişi hak ve özgürlüğün, kişi güvenliğiyle ilgili ceza kanunlarımızda, ceza mahkemelerimizde, ceza infaz sistemimizde de çok önemli düzenlemeler yaptık. Bunlardan biri lekelenmeme hakkıydı. Bir ihbar neticesinde mutlaka kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyordu. Bu da kişiyi takip eden lekeleyen bir durumdu. 2017'den bu yana 1 milyon 84 bin kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu da 1 milyondan fazla kişinin lekelenmeme hakkının korunduğunu gösteriyor."

Tunç "İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevini kapattık, fiziki altyapıyı güçlendirdik. Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim faaliyetleri önemli. Şu anda cezaevlerinde, cezaevine girerken 800 civarında daha hiç okumayan, şu anda 65 bine yakın ana sınıfından lisesine, üniversitesine varıncaya kadar eğitim gören kişiler var, cezaevinde barındırılan kişiler var" dedi.