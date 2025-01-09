Adalet Temalı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

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Adalet temasını içeren 13 hat eserinin ve tezhip sanatından güzide örneklerin yer aldığı Albayrak 2025 Hat Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak" açıldı.

Tophane-i Amire'deki koleksiyon sergisiyle aynı mekanda, hattat ve sanatçı Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" başlıklı eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu yıl ana temanın adalet olduğunu belirterek, sanatçıların bu kavram üzerine eserlerini hazırladıklarını söyledi.

Sonsuz ilim ve hikmet sahibi Allah'ın adaletinin kusursuz ve mükemmel olduğunu vurgulayan Canikli, "Adil-i Mutlak" kavramının sadece insanları değil tüm varlıkları ve evrenin tamamını kapsadığını kaydetti.

Canikli, Albayrak Grubunun Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği proje ve çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, "Adalet ve dengenin sağlanamamasının Afrika ülkelerini nasıl fakirleştirdiğini, sosyal-politik çalkantılara ve istikrarsızlığa yol açtığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz." dedi.

Afrika ülkelerinin, verimli arazilere ve doğal kaynaklara rağmen sömürge uygulamaları nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını aktaran Canikli, hayata geçirdikleri projelerle ortaya çıkarılan katma değerleri, o ülkelerin gelişmesi, kalkınması ve refahı için harcadıklarını anlattı.

Nurettin Canikli, gittikleri her ülkede adaleti sağlamak ve hakkı olana hakkını teslim etme hassasiyeti gösterdiklerini ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını kaydederek, "Geldiğimiz noktada ülkeler bizi kendileri davet ediyor. Kendi ülkelerinde de aynı yatırımları yapmamızı talep ediyorlar. Albayrak grubu olarak şu anda bu davetlere yetişemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Serginin temasına işaret eden Canikli, "Bir istikamet olarak adalet, bir şahitlik olarak adalet, insan ve toplum için adalet, kul ile rabbi arasında adalet ve nihayet mazlumlar için, Gazze için, çocuklar için ve tüm kainat için adalet." diye konuştu.

"Kültür ve sanatın son derece önemli olduğunu görüyoruz"

Hattat Savaş Çevik de sanatın tarihten bu yana ülkelerin kaderinde büyük rol oynadığını dile getirerek, "Güçlü ülkelerin, sac ayağı dediğimiz üç önemli unsur üzerine yükseldiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi siyasi ve askeri güç, ikincisi ekonomik güç, üçüncüsü de kültür ve sanat gücü. Bu üç ayrı güçten, kültür ve sanat ayağının son derece önemli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik, sanat ve sanatçının gelişmesi ve korunmasının yalnızca sanatsever kimselerin beğenisi ve teveccühü ile değil aynı zamanda yöneticiler, hükümetler ve varlıklı aileler tarafından da sağlandığını aktardı.

Serginin hazırlanmasında Albayrak grubunun önemli katkıları olduğunun altını çizen Çevik, "Her sene tespit edilen konuda, sanatçıların klasikle beraber, klasiğin dışında yeni açılımlara da imkan vermesi çok önemli." şeklinde konuştu.

Sanatçı Çevik, "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" başlıklı eserlerinin yer aldığı sergiye de değinerek, Albayrak Grubuna ve serginin hazırlanmasına destek veren ekibe teşekkür etti.

Sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler konuk oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Albayrak Grubunun geçen seneki "Besmele-i Şerif" hat sergilerinin Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Geleneksel sanatlara önem verdiklerinin altını çizen Terzi, "Önümüzdeki sene de yine Albayrak Grubunun bu güzel eserlerini Türkiye'nin pek çok noktasındaki değerli hemşehrilerimizle misafirlerimizle yerli ve yabancı turistlerle buluşturacağız." dedi.

Nur Haktan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, Barbaros Hayreddin Paşa Camii imam hatiplerinden hafız Alpcan Çelik Kur'an-ı Kerim okudu.

Kurdele kesilerek yapılan açılışın ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile sanatçılar Mehmed Özçay, Uğur Derman ve Çiçek Derman'ın da arasında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi ve sergiyi gezdi.

Sergi hakkında

Albayrak Grubu tarafından 10 yıldır ramazan aylarında hazırlanan 12 hüsnühat sanat eseri, takvim haline getiriliyor.

Her yıl usta hattatların kaleminden farklı bir tema ile eserlerin yer aldığı sergide bugüne kadar "Kelime-i Tevhid", "İman Ayetleri", "Selam Ayetleri" ve "Besmele-i Şerif" gibi temalar işlendi.

Başta Filistin olmak üzere tüm Müslüman aleminin uğradığı zulme dikkati çekmek amacıyla serginin 2025 teması adalet olarak belirlendi.

Geleneksel, üç boyutlu ve dijital eserlerle adalet, merhamet ve kardeşlik mesajlarının vurgulandığı Albayrak Hat Eserleri Sergisi, 27 Ocak'a kadar görülebilecek.

Sergi kapsamında ayrıca yarın ve 26 Ocak'ta sanatçıların katılacağı "Ketebe Sohbetleri" ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.