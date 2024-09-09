Adalılar, Azmanbüslerin Kaldırılması İçin Dilekçe Verdi - Son Dakika
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Adalılar, Azmanbüslerin Kaldırılması İçin Dilekçe Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı elektrikli minibüslerin kaldırılması için ada sakinleri eylem düzenledi. Adalılar, araçların dar yollarda yürüme ve bisiklete binme özgürlüğünü engellediğini, kazalara neden olduğunu ve çevreye zarar verdiğini belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine sloganlar atıldı.

09.09.2024 18:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin kaldırılması için ada sakinleri dilekçe verdi.

Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İBB'nin binası önünde " Adalar'da azmanbüs olamaz" eylemi gerçekleştirdi.

Adalılar, "İktidarın provası mı?", "Hiç güzel olmadı", "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizler taşıdı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine sloganlar attı.

Ada sakinleri, bir kez daha elektrikli minibüslerin kaldırılmasını istedi.

Burada Adalılar adına açıklama yapan Aida Karasulu, "Bu yasadışı araçlar büyük hacimleriyle yaya yolu olan dar ada yollarında yürümemizi ve bisiklete binmemizi engelliyor. 15 Haziran'dan bu yana, 4 tanesi ciddi olmak üzere, insanların yaralandığı çok sayıda kazaya neden oldular. Ayrıca, kedilerimiz, kuşlarımız, kirpilerimiz, köpeklerimiz, büyük hacimlerinin yanı sıra aşırı hız da yapan bu araçlar tarafından sürekli olarak tehdit altındalar ve ezilmekteler." ifadelerini kullandı.

Araçların yolda çökmeye neden olduğunu, sivil mimari eserlere zarar verdiğini söyleyen Karasulu, Büyükada'da çıkan bir yangında itfaiye araçlarının geçiş yapamadığını vurguladı.

Ada sakini Rıdvan Yalın da aktif bireysel hareketliliği çok önemsediğini her fırsatta dile getiren ve teşvik etmesi gereken İBB'nin, sit alanı ve yaya yolu olan Adalar'ı "toplu ulaşım" adı altında "azman ebatlı" motorlu araçların trafiğine açtığını dile getirdi. Yalın, denetlenmeyen aşırı ziyaretçi akınının Adalar halkının yaşam kültürünü tahrip ettiğini, günlük yaşamı zorlaştırdığını belirterek İBB'nin bu sorunu çözmesini istedi.

Açıklamaların ardından grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde şarkı söyleyerek dağıldı.

Kaynak: AA

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