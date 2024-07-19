Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'nın Sosyo Ekonomik Kalkınmasına Katkı Sağlayacak

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Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı'nın, kentin sosyo ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacağını bildirdi.

Bayram, yaptığı açıklamada, konteyner limanı kurulmasının, Adana'yı her zaman bir adım öne taşıyacağını belirtti.

Bu projeyle, Adana'nın küresel pazarda önemli bir konumda yer alacağını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Dünya şehri denildiğinde hep liman şehirleri akla gelir. Liman, Adana'nın sosyo ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacaktır. İstihdam yaratılmasına, gemicilik, lojistik ve ilintili iş kollarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Adana Ana Konteyner Limanı yatırımını kentimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, bu muhteşem yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."