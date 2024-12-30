Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: '2025 Zor Geçecek Ama Hizmetlere Devam Edeceğiz' - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: '2025 Zor Geçecek Ama Hizmetlere Devam Edeceğiz'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ASKİ personeliyle bir araya gelerek 2025 yılının zorluklarına rağmen hem çalışanların haklarını zamanında ödeyeceklerini hem de halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Karalar, 2025'te vites büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

30.12.2024 14:07  Güncelleme: 15:11
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(ADANA)- Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) personelini ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zaydan Karalar, "2025 yılı boyunca aylık gelirin yarısının haczedilmesi muhtemel. Ama ne olursa olsun biz hem çalışanımızın alın terinin karşılığını zamanında vereceğiz hem de halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2025'te vites büyüteceğiz. Hızlı, sağlam ve ekonomik hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sabahın erken saatlerinde ASKİ personeliyle bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutlayan Karalar, 2025'te Büyükşehir Belediyesi'nin yapacaklarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Karalar, şunları söyledi:

"2025 yılının şehrimizde, ülkemizde de dünyamızda da barış, huzur, kardeşlik yılı olmasını yürekten diliyorum. Ülkemizin çevresi, bölgemiz ateş çemberi ve hepimiz endişeliyiz. Olaylar sınırımıza kadar geldi. Emperyal ülkeler, yönetmek istedikleri bölgelerde güçlü devletler istemez. Kolay yönetebilecekleri, verdikleri, talimatları uygulayacak yönetimler ister. Daha rahat yönetmek için güçsüz, istikrarsız, bölünmüş ülkeler yaratmayı amaçlar. Mezhep, etnik köken, inanç farklılıkları, bu amaçlarını uygulamada onların çok işine yarar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu sistem o kadar sağlam ki, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bizleri birbirimize düşüremediler.

"6 yılda çok önemli, büyük hizmetler yaptık ama yeterli bulmuyoruz"

Şimdi en çok bir arada olmamız, en çok birbirimize sarılmamız, en çok birbirimizi sevmemiz gereken zamanlardayız. Birlik ve beraberliğin tam zamanı. Zayıflamamızı ve birbirimize düşmemizi bekleyenlere fırsat vermemeliyiz. Her bir bürokratımızın ve personelimizin görevini layıkıyla yapmasını istiyorum. Millete hizmet edilen görevler çok kutsal görevlerdir. Kim hangi işi yapıyorsa en iyi şekilde yerine getirmelidir. Geride kalan yaklaşık 6 yılda çok önemli, büyük hizmetler yaptık ama yeterli bulmuyoruz. Biz Adana'da hiçbir eksik bırakmamalıyız. Bütün güçlükleri aşıp işimize gücümüze bakmalıyız.

"2025 çok zor bir yıl olacak"

2025 çok zor bir yıl olacak. SGK borçları nedeniyle Aralık 2024'te maaş hesaplarına ilk haciz geldi. Türkiye genelinde çok sayıda belediyenin SGK'ya borcu var ama sadece CHP'li 6 belediyenin üzerine bu kadar gidilmesi doğru değil ve bu halka hizmeti engeller. 2025 yılı boyunca aylık gelirin yarısının haczedilmesi muhtemel. Ama ne olursa olsun biz hem çalışanımızın alın terinin karşılığını zamanında vereceğiz hem de halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2025'te vites büyüteceğiz. Hızlı, sağlam ve ekonomik hizmetler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: '2025 Zor Geçecek Ama Hizmetlere Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: '2025 Zor Geçecek Ama Hizmetlere Devam Edeceğiz' - Son Dakika
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