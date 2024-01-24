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Adana'da 1 Milyon 636 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 1 Milyon 636 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda, takip edilen hafif ticari araçta 1 milyon 636 bin kaçak makaron bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da 1 Milyon 636 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
24.01.2024 - 15:37,
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, 1 milyon 636 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri hafif ticari aracı, ilçe girişinde durdurmak istedi.

Sürücü E.Ç'nin, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç durduruldu, E.Ç. gözaltına alındı.

Araçta 1 milyon 636 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Pozantı, Adana, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 1 Milyon 636 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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