Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste 10 bin 120 litre kaçak etil alkol bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 10 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?