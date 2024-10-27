Adana'da 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????
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