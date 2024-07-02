Adana'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Adana\'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Adana'da bulunan 10 katlı bir apartmanın 8. katındaki dairede çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

02.07.2024 10:06
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ADANA'da 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki daire çıktı. Dairede oturanlar, evi saran dumanı fark edip, dışarı çıktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede kısa süreli korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Merdiven dairesini duman sarması nedeniyle dışarıya çıkamayan bazı apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Yangının çıktığı dairede zarar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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