Adana'da 2 ton 80 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Ekipler, kaçakçılıkla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 2,8 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?