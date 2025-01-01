Adana\'da 2025 Yılının İlk Bebeği Umut Dünyaya Geldi

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ADANA'da 2025 yılın ilk bebeği Bedia- Karaman Kayalar çiftinin oğlu Umut oldu. Bedia Karalar , "Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Bedia Kayalar, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedia Kayalar, sezaryen ile 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Çiftin 4'üncü çocukları olan bebeğe Umut adı verildi. 4'üncü kez anne olmanın heyecanını gazeteciler ile paylaşan Kayalar, "Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı. 4'üncü evladım da sağlıkla dünyaya geldi" diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erdoğan Koca ise Umut bebeğin sağlıklı olduğunu dile getirdi.