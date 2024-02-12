Adana'da 22 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 22 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana\'da 22 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 22 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ümit E., tutuklandı.

12.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında, 22 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ümit E., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, 22 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Ümit E., işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da 22 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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