Adana'da 26 kiloluk lambuka balığı yakalandı

Adana'da balıkçılar 26 kiloluk lambuka balığı yakaladı
ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı.
İlçeden denize açılan amatör balıkçılar Mert Dikici ve Orhan Çelenk, attıkları oltaya lambuka takıldığını fark etti.
Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 26 kilogramlık balığı bota aldı. Balıkçılar teknelerine aldığı lambukayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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