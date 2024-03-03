Adana\'da 41 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 41 milyon 407 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyon ve depoda arama yaptı.
Ekiplerce, 5 milyon 157 bini dolu 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, M.U.B. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.
Antalya Diplomasi Forumu 2024'te düzenlenen "Enerji Güvenliğinde Değişen Paradigmalar" başlıklı panelde enerji jeopolitiğinde yaşanan paradigma değişiklikleri, Ukrayna'daki savaşın dünya enerji piyasaları ve enerji siyasetine etkileri, temiz enerjiye geçiş ve sıfır emisyon hedefleri ile...
Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.
Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle pekmez ve kokulu üzüm şırası üretmek için tarımsal kalkınma kooperatifini kurdu. Köy halkı, israf olan meyveleri pekmez, meyve suyu, şıra ve reçel haline getirerek ek gelir elde etmeyi hedefliyor. Projeyle kırsalda yaşayan nüfusun geliri artırılarak kente göçün azaltılması amaçlanıyor.
Muğla Yeşilay Şubesi, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti. Film, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın etkin kullanımının gençlerin manipülasyonuna ve demokrasinin tahrip edilmesine nasıl yol açtığını anlatıyor. Film gösterimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve halkın ilgisiyle dikkat çekti.
Samsun'da düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi. Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.
Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun General Asım Gündüz İstasyonu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Soyer, bu büyük raylı sistem yatırımının İzmirlilere armağan olacağını belirtti.
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