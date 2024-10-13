Adana'da 8. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

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Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 8'inci kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Ali Bönceoğlu başpehlivan oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesince Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona 650 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Bu yılki müsabakaların "güreş ağası" seçilen Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ağalık tespihini teslim aldı.

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonun sonunda rakiplerini yenen Ali Bönceoğlu başpehlivan oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.