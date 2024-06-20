Adana'da Ağabeyini Silahla Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Ağabeyini Silahla Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebiyle Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olayın ardından yakalanan kardeşi M.B. ise suçlamaları kabul etmedi.

20.06.2024 15:39
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yakapınar Mahallesi'nde, 20 Ocak 2023'te O.B'nin (36), evde silahla öldürülmesiyle ilgili olaydan 6 gün sonra yakalanıp tutuklanan kardeşi M.B. (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık ile maktul ağabeyi O.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tarafların birbirine küfrettiği belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B'nin evde bulunan ruhsatsız silah ile ağabeyine 3 el ateş ederek öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık M.B. gelecek günlerde yargılanacak.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde, 20 Ocak 2023'te O.B'nin (36), evde silahla öldürülmesiyle ilgili olaydan 6 gün sonra yakalanan kardeşi M.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Ağabeyini Silahla Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Ağabeyini Silahla Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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