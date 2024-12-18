Adana'da Aile Toplantısı

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Adana'da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre toplantı, Vali Yardımcısı Mehmet Öz başkanlığında gerçekleştirildi.

Paydaş 25 kurumun katıldığı toplantıda İl Müdürü Mustafa Gökboğa, ailenin toplumsal hayattaki önemini anlattı.

Gökbağa, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı'nı tanıttı, hayata geçirilecek çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da yer aldı.