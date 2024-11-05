Adana\'da Ayva Hasadı Başladı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çiftçilerin ayva hasadı başladı.

Gürleşen Mahallesi'nde üretici Tufan Yıldırım'a ait bahçede düzenlenen hasat etkinliğine Kaymakam Emre Açar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçede yetişen ayvanın bir marka olması için çabalayacaklarını belirten Açar, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından bahçedeki ağaçlardan ayva toplandı.