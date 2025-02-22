(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki okullardan bazılarının bahçesine Toroslar'dan kar getirdi. Teneffüse çıktıklarında okullarının bahçesinde kardan adam yapabileceklerini ve kartopu oynayabileceklerini gören çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı.
Ülkenin birçok noktasında kar yağışı etkisini gösterirken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentteki çocukları unutmadı.
Başkan Karalar, şehir merkezindeki okullardan bazılarının bahçesine Toroslar'dan kar getirerek, küçüklerin kara olan özlemini gidermelerini sağladı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Çocuklar İçin Kar Sürprizi - Son Dakika
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