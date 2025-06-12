Adana'da Darp Şüphelisi Gözaltına Alındı

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasında, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Habere konu darp şüphelisi İ.E. (28) güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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