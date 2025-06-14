Adana\'da Darp Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, H.D. (17) ve A.T'nin (22) Adana-Tarsus- Gaziantep Otoyolu kenarında darbedilmesiyle ilgili 12 Haziran'da gözaltına alınan İ.E'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Valiliği, 12 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine şüpheli İ.E'nin (28) gözaltına alındığını açıklamıştı.
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