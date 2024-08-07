Adana'da DEAŞ üyeliği suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ üyeliği suçlamasıyla dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

07.08.2024 10:26
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Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 27 Haziran'da tutuklanan Suriye uyruklu M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık M.E. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.E'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

M.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif olarak yer aldığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yakalanıp hakkında soruşturma yürütülen Y.A.A'nın cep telefonunda yapılan incelemede M.E'nin Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

adana, Politika, Güncel, Son Dakika

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