Adana'da Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
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Adana'da Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın uyuşturucu kullanması ve öldürme kastıyla hareket etmesi iddianamede yer aldı. Müşteki ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep ettiğini beyan etti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

19.06.2024 11:29
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Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki evde çıkan tartışmada dini nikahlı eşi M.K'yi (24) bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 13 Şubat'ta tutuklanan Ş.B. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, uyuşturucu kullandığı belirlenen Ş.B'nin, mutfaktan aldığı bıçakla kadını ağır yaraladığı, olayda öldürme kastıyla hareket ettiği anlatıldı.

Müşteki M.K, iddianamede yer verilen ifadesinde, "Dini nikahlı eşim Ş.B, olay günü yine uyuşturucu kullandı. Sonrasında aramızda çıkan tartışmada beni bıçakladı. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Dini Nikahlı Eşini Bıçakla Yaralayan Sanık Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
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