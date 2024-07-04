Adana'da Eşi ve Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Cem Suna hazır edilemedi. Sanığın geçen yıl 19 Ağustos'ta öldürdüğü eşi Deniz Suna'nın annesi N.T. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda yer aldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Deniz Suna ile oğlu Alperen Suna'yı bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın suçu kabul etmemesine karşın yaşadıkları apartmana olay tarihinde yabancı bir kişinin girmediğini, olay yerinde başkasına ait parmak veya DNA izine de rastlanılmadığını bildirerek, Cem Suna'nın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Sanık kızım ve torunumu sadistçe öldürmüştür. Torunum ve kızım için adalet istiyorum. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını savunarak, "Müvekkilimin adli tıp kurumuna sevk edilmesini talep ediyorum. Olay yerinde farklı ayak izleri mevcuttur. Müvekkilin köpeği kapalı bir yerdeyken olay yerine nasıl gittiği yeterince araştırılmamıştır. Sanık suçsuzdur. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyoruz." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Cem Suna 4 Eylül 2023'te tutuklanmıştı.

Cem Suna hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.