Adana'da Eşinin Sevgilisini Öldürmek İsteyen Kişi İşçiyi Bıçakladı - Son Dakika
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Adana'da Eşinin Sevgilisini Öldürmek İsteyen Kişi İşçiyi Bıçakladı

Adana\'da Eşinin Sevgilisini Öldürmek İsteyen Kişi İşçiyi Bıçakladı

Adana'da Durmuş Yıldız, eşi ile sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürmek için gittiği atölyede araya giren işçiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. İşçi hayatını kaybederken, Yıldız haksız tahrik indirimiyle 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03.07.2024 16:02
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ADANA'da, Durmuş Yıldız, eşi ile sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi elindeki bıçakla öldürmek için gittiği atölyede araya giren işçi Tolga Kılıç'ı (33) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Durmuş Yıldız, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi ile 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 30 Haziran 2022'de Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

Durmuş Yıldız, iddiaya göre, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi C.Y. ile onun ilişki yaşadığı öne sürülen aynı iş yerindeki Veli K.'yi öldürmek için çalıştıkları tekstil atölyesine gitti. Yıldız, elindeki bıçakla atölye içinde bağırıp eşini aramaya başladı. Çalışanlar Tolga Kılıç ve Veli Kaya, Yıldız'a müdahale etti. Yıldız, bıçakla Kılıç'ı karnından Kaya'yı da boynundan hafif yaraladı.

KAÇARAK KURTULDU

C.Y. ise kaçarak eşinin elinden kurtuldu. C.Y., saklandığı yerden Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak polisten yardım istedi. Atölyede birlikte çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde bıçaklanarak ağır yaralanan Tolga Kılıç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Durmuş Yıldız hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.

'İSTESEYDEM VELİ'Yİ DE ÖLDÜREBİLİRDİM'

Son savunmasını yapan Durmuş Yıldız, atölyeye eşi ile konuşmaya gittiğini belirterek, cinayet anını şöyle anlattı:

"Girdiğimde bana saldırdılar. Elinde demir profil bulunan Tolga Kılıç, bana küfretti. Ben kendimi korumaya çalıştım. Demir profil koluma değince yaralandım. Veli Kaya da bana vurdu. Ben de kendimi korumak için elimdeki bıçağı rastgele salladım. Bu sırada Tolga yaralanmıştı. Veli Kaya bana tekrar saldırmak isterken yere düştü. Eğer benim Veli Kaya'yı öldürme gibi bir kastım olsaydı yere düştüğünde rahatlıkla öldürebilirdim. Ben Veli'yi yaralamadım. Kendisi demir profilin üzerine düşerek yaralandı."

Mahkeme heyeti, sanık Durmuş Yıldız'ı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Öldürme eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza 15 yıl hapse indirildi. Sanığa ayrıca, Veli Kaya'ya yönelik eyleminden dolayı da 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Toplam 17 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen sanık Durmuş Yıldız'ın tutukluluğuna devam kararı çıktı.

Kaynak: DHA

Adana, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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