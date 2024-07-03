Adana'da Fabrika Çalışanını Öldüren Sanığa 17 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Fabrika Çalışanını Öldüren Sanığa 17 Yıl Hapis Cezası

Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle yaşadığı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi öldüren ve başka bir kişiyi de yaralayan sanığa 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, mahkemede kendini savunarak suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu.

03.07.2024 12:37
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Adana'da, fabrikada çalışan eşiyle arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldürdüğü, başka bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada Cansu Y. ile hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen sanık eşi Durmuş Y. arasında tartışma çıktığını belirtti.

Savcı, Durmuş Y. ile eşi Cansu Y. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçakla öldürdüğünü, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü V.K'yi ise yaraladığını bildirdiği sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Durmuş Y. savunmasında, Tolga Kılıç'ın elinde demir profille kendisine küfrettiğini belirterek, şunları öne sürdü:

"Ben kolumu kaldırıp kendimi korumaya çalıştım. Bu sırada kolumdan yaralandım. Bu sırada V.K. tekrar tekrar bana vurdu. Bana saldırdıkları sırada elimde bulunan bıçağı rastgele sağa sola salladım. Bu sırada maktul yaralanmıştı. V.K. tekrar bana saldırmak istediğinde yere düştü. Eğer benim V.K'yi öldürme kastım olsa zaten bu sırada rahatlıkla bunu yapabilirdim. Kendisi elindeki demir profilin üzerine düşmüştür. Ben V.K'yi boyun bölgesinden yaralamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık Durmuş Y'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Heyet, V.K'ye yönelik eylemi sebebiyle de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçlarından toplamda 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Cansu Y. ile eşi Durmuş Y. arasında 30 Haziran 2022'de çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle Cansu Y. bölgeden uzaklaştırılmış, kavgayı ayıran Tolga Kılıç ise Durmuş Y. tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, V.K. de bıçaklanarak yaralanmıştı. Kaçan zanlı Durmuş Y, polis ekiplerince yakalanmıştı. Durmuş Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 1 Temmuz 2022'de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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