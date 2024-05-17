Adana'da Genç Sokakta Tabancayla Öldürüldü, Müebbet Hapis Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Genç Sokakta Tabancayla Öldürüldü, Müebbet Hapis Talebiyle Dava Açıldı

Adana\'da Genç Sokakta Tabancayla Öldürüldü, Müebbet Hapis Talebiyle Dava Açıldı

Adana'da 23 yaşındaki bir genç, sokakta tabancayla öldürüldü. Tutuklanan arkadaşı ve azmettirici olduğu iddia edilen diğer sanık hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların maktulle aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

17.05.2024 11:00
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Adana'da sokakta 23 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan arkadaşı ile azmettirici olduğu iddia edilen ve adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanık için müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 7 Mart 2022'de sokakta Ramazan T'nin (23) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 9 Mart 2022'de tutuklanan Bilal K. ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve adli kontrol tedbiri uygulanan Halil D. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar ve maktulün aynı mahalleden arkadaş oldukları, Bilal K'nin maktulle mahallede yaşadığı bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü Ramazan T'nin belindeki silahla mahalledeki berbere tıraş olmak için gittiği, bir süre sonra Halil D'nin de bu berber dükkanının önüne geldiği ifade edildi.

Bu sırada berber dükkanından dışarı çıkan Ramazan T'nin, sanık Halil D'ye hitaben "hayırdır kim beni vuracak" diye bağırdığı, bunun üzerine Halil D'nin sokakta bekleyen Bilal K'ye bağırarak "gel sık şuna" dediği anlatıldı.

Bilal K'nin tabanca ile maktul Ramazan T'ye 4 el ateş ettiği, maktulün kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar Bilal K. ve Halil D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve sanık Bilal K'nin ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Adana, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Genç Sokakta Tabancayla Öldürüldü, Müebbet Hapis Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika

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