Sokağa 'Özür dilerim, seni seviyorum' pankartı astılar, görenler aynı yorumu yaptı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzünyıl Mahallesi'ndeki ara sokağa kimliği belirsiz bir kişi, "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı bir ilan astı. İlanı görenler dönüp bir daha baktı.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

İlanı gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğrafını çekti. Kimin astığı belli olmayan ilanı gören vatandaşların çoğu, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı.