Adana\'da Haşere İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri, 15 ilçede 450 personel ve 100 araçla haşereyle mücadele ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, hamamböceği, karasinek, fare ve pire gibi haşerelerin kontrol altına alınması için 15 ilçede 450 personel ve 100 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bina bodrumlarındaki hidrofor çukurları, inşaat sahalarındaki su birikebilecek asansör boşlukları ve sığınaklar, foseptikler, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri, rögarlar, dereler gibi yerleşim yerlerindeki kritik noktalarda düzenli olarak ilaçlama yapılıyor.

Parklar, gübrelikler, çöp konteynerleri, süs havuzları gibi haşere üremesine neden olan alanlara müdahale edilerek, haşere gelişimi önleniyor. İçinde yağmur suyu birikebilecek kullanılmayan otomobil lastikleri toplanarak sivrisinek gelişiminin önüne geçilmesinin yanı sıra geri dönüşüme gönderilerek çevre kirliliği de önlenmiş oluyor. İl genelindeki derelerde yapılan temizlik ve yol verme çalışmaları ile suyun durgunlaşması engellenerek sivrisineklerin gelişme ortamı haline gelmesi önleniyor.

Depremden etkilenen bölgelerde ve yıkım süreci devam eden binaların olduğu alanlarda ise özellikle sineklere yönelik gece ilaçlamalarına ağırlık verilerek, rögarlar, foseptik çukurları, yüzme havuzları ve atık depolama alanları gibi kritik noktalar düzenli olarak kontrol edilip ilaçlanıyor.