Adana'da Haşereyle Mücadele Çalışmaları Yoğunlaştı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent genelinde haşereye karşı 7/24 saat esasıyla mücadele sürdürülüyor.

Adana'daki nehir yatakları, dereler ve baraj gölleri, özellikle halk arasında "mucuk" olarak bilinen, ışığa yönelme eğiliminde olan ve bu nedenle konutlara girerek duvarlarda bekleyen sineklerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 400 personel ve 120 araçla kent genelinde yağmur suyu kanalları, rögarlar, dere yatakları, foseptik çukurları, hidrofor ve süs havuzları gibi üreme alanlarını 14 günlük aralıklarla ilaçlıyor.

Soğuk sisleme (ULV) ve sıcak sisleme (Termal fog) uygulamaları

Uçan haşerelere karşı mücadelede, haftada iki gün, gün batımından gece yarısına kadar özel araçlarla soğuk sisleme (ULV) uygulaması gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon sistemleri ve rögarlar gibi kapalı alanlarda saklanan hamamböceği ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ise sıcak sisleme (termal fog-dumanlama) yöntemiyle doğrudan kanal içlerine müdahale ediliyor.

Çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlarda test edilerek onaylanmış ürünler, yalnızca uzman personel tarafından uygulanıyor. İlaçlama çalışmaları, Sağlık İl Müdürlüğü'nün gözetiminde görevli mesul müdürler ve biyosidal ürün uygulayıcıları tarafından yapılıyor.

Bayram öncesi yoğun önlem

Kurban Bayramı öncesinde, özellikle kurban satış alanlarında karasinek, bit ve pire gibi haşerelere karşı ilaçlama, yapışkan bant ve tuzak uygulamaları artırıldı. Vatandaşların da sivrisinek üremesini önlemek için evlerinin çevresinde su birikebilecek kapları kapatmaları ya da ince tül ile örtmeleri gerektiği belirtildi. Hayvanlar için bırakılan su kaplarının haftada bir boşaltılıp tekrar doldurulmasının, saksı altlıkları ve kovaların kontrolünün, hidrofor çukurlarının gözlemlenmesinin sivrisinek gelişiminin önüne geçeceği bildirildi.

Büyükşehir yetkilileri tarafından Kurban Bayramı süresince haşere popülasyonunun artmasını önlemek amacıyla vatandaşların, kurban kesimi sonrasında ortaya çıkan iç organlar ve diğer hayvansal atıkları gelişigüzel çevreye atmaması gerektiğine işaret edildi. Kurban atıklarının mutlaka ağzı kapalı poşetler içinde çöp kutularına bırakılması ya da uygun alanlarda toprağa gömülmesi gerektiği de eklendi.

Kullanılmayan lastiklere dikkat

Yetkililer tarafından özellikle kullanılmayan otomobil lastiklerinin, kova ve bidonların içinde biriken su, sivrisinek gelişimine neden olduğu hatırlatılarak, lastiklerin çevreye gelişigüzel bırakılmaması, kova ve bidonların üstlerinin kapatılması ya da bertaraf edilmesi gerektiği aktarıldı.

Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen mücadelede zirai ilaç kullanımının kesinlikle yasak olduğun altı çizilerek, vatandaşların bilinçsiz şekilde zehirli ürünleri kullanmaları durumunda zehirlenme ve sağlık sorunları yaşanabileceği vurgulandı.