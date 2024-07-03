Adana'da İş Yerinde Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da İş Yerinde Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir iş yerinde yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye göre, olayın ardından tutuklanan sanığın suçlamaları kabul etmediği ve yargılanmasının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

03.07.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerinde, tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Acıdere Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Y.S'nin (24), kavgada silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 12 Ekim 2023'te tutuklanan B.K. (20) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aynı iş yerinde çalışan Y.S. ile B.K'nin iş bölümü sebebiyle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, olay günü B.K'nin iş yerinde müşteki Y.S'ye küfretmesi üzerine tekrar tartışma çıktığı ve diğer çalışanların araya girmesi üzerine tarafların ayrıldığı ifade edildi.

B.K'nin daha sonra iş yerine sakladığı tabancayla 1 el ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde Y.S'yi ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkınndaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Olaylar, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İş Yerinde Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
09:24 Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
09:14 Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
09:06 Önceki maçtan örnek veren Arda Güler’den olay sözler: Bu intikam maçıydı Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı
08:31 Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı, herkes beyaz gömlek giymesine takıldı
08:07 Ne diyeceği merak konusuydu İmamoğlu’ndan Kurum’un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
07:54 İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldı İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da İş Yerinde Tartıştığı Kişiyi Silahla Yaralayan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement