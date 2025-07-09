Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu

ADANA'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 ton 690 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 690 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber : Yusuf YILDIZ – Kamera: ADANA,