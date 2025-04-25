Adana\'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 2 ikametgah ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerdeki aramalarda 150 bini tütün doldurulmuş 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 635 kilogram tütün, 1000 paket sigara ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.