Adana'da Kapsamlı Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da Kapsamlı Temizlik Seferberliği Başlatıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi birlikte Kozan Caddesi ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarının da destek verdiği çalışmalarda 200 personel ve 100 araçla cadde ve sokaklar temizlendi.

06.01.2025 12:41  Güncelleme: 13:10
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi iş birliğiyle Kozan Caddesi ve çevre mahallelerde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sürdürülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Adana Büyükşehir Belediye ile Yüreğir Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve mahalleleri temizledi. Temizlik ekipleri, Yüreğir Otogarı'nın yer aldığı cadde boyunca çalışma yürüttü. 200 personel ve 100 aracın katıldığı temizlik çalışmasında arazöz ile caddeler yıkandı, süpürge araçlarıyla sokaklar süpürüldü.

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Yüreğir Belediyesi'nin temizlik, Park Bahçeler ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinden oluşan personel, caddeleri yıkadı ve sokakları süpürdü. Yüreğir Otogarı çevresi ve Kozan Caddesi boyunca kaldırımlar temizlendi, yaprak üfleme makinesiyle birikintiler kaldırıldı. Temizlik sırasında mahalle muhtarları da ekiplerin yanında yer alarak, faaliyetleri yakından takip etti.

"Adana'mızı temiz tutup, kent halkına yakışır bir hale getirmek zorundayız"

Temizlik işlemlerini Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile birlikte denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Adana'nın tamamında bir temizlik seferberliği başlatıyoruz. Adana'mızı temiz tutup, kent halkına yakışır bir hale getirmek zorundayız. Bütün ilçelerimizde ciddi bir temizlik hareketi başlatıyoruz. Bunun için yeni araçlar da aldık. Adana çok eski bir yerleşim merkezi. EYT ile ayrılan personelin eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşadık ama her türlü zorluğu aşıp kentimizi temiz hale getireceğiz. Bu konuda halkımızla birlikte hareket etmeliyiz. Hemşehrilerimiz de sokakları, caddeleri, parkları, nehir, göl ve deniz kıyılarını, piknik alanlarını temiz tutmak için bizlere yardımcı olmalı. Hemşehrilerimin bu hassasiyeti göstereceğinden ve temizlik görevlilerimize, çöpleri gelişigüzel atmayarak yardımcı olacağından eminim. Daha temiz, daha çağdaş bir Adana için halkımızla ve diğer belediyelerimizle birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz."

"Vatandaşlarımızın çevreyi koruma konusunda duyarlı olmasını rica ediyoruz"

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak, "Mahalle sakinlerimizin daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu tür çalışmalara büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın da çevreyi koruma konusunda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Hep birlikte el ele verelim yaşadığımız bu şehri mis gibi bir hale getirelim, daha temiz ve yaşanabilir bir şehir için Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Zeydan Başkan'ımıza ve değerli ekibine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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