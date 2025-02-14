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Adana'da kar yolları kapattı, kartpostallık görüntü oluşturdu

ADANA - Adana'nın Kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlatılırken, ormanlık alanda da görsel şölen oluştu.

Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde yoğun şekilde kar yağdı. Kar yağışı bir yanda görsel şölen sunarken bir yanda da yolları kapattı. Ekipler yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Şehit Mehmet Şener Hatıra Ormanın da ise kartpostallık görüntüler oluştu. Feke Belediyesi ekipleri de yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma başlattı. Feke'de yağışın etkili olduğunu ve kapanan köy yollarının açılması için tüm ekiplerin sahada olduğunu aktaran personel sorumlusu Erkan Özen, yolda kalan vatandaşlara belediye ekiplerinin destek verdiğini kaydederek yol açma çalışmasının tüm bölgelerde sürdüğünü kaydetti.